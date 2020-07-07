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Главреда "Холода" Бекбулатову после обыска повезли на допрос

, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Главреда
Таисия Бекбулатова, фото: jourdom.ru

Главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову увезли в на допрос по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает руководитель правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков.

Таисия Бекбулатова, бывшая сотрудница "Коммерсанта" проходит по делу экс-коллеги, ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в качестве свидетеля. Ее будет защищать адвокат Николай Васильев. Ранее в ее квартире прошел обыск.

По версии ФСБ, Сафронов мог работать на спецслужбу НАТО. Журналист якобы собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Редакция газеты "Коммерсантъ" опубликовала комментарий в поддержку своего бывшего сотрудника Ивана Сафронова.

НС

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