Главреда "Холода" Бекбулатову после обыска повезли на допрос
7 июля 2020, 16:07[ «Аргументы Недели» ]
Главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову увезли в на допрос по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает руководитель правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков.
Таисия Бекбулатова, бывшая сотрудница "Коммерсанта" проходит по делу экс-коллеги, ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в качестве свидетеля. Ее будет защищать адвокат Николай Васильев. Ранее в ее квартире прошел обыск.
По версии ФСБ, Сафронов мог работать на спецслужбу НАТО. Журналист якобы собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
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