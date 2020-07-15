Аргументы Недели → Шпионаж 13+

15 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Арестованного 7 июля советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего спецкора газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости» Ивана Сафронова обвиняют в работе на разведку Чешской Республики. По версии ФСБ, он был завербован в 2012 г., а в 2017-м получил задание от чехов на сбор информации, касающейся военно-технического сотрудничества РФ со странами Ближнего Востока и Африки. Конечным получателем секретных сведений следствие считает ЦРУ США, поскольку чешская разведка ему полностью подконтрольна.



Шпионские скандалы в Чехии происходят то и дело. Как утверждает газета «Пражский телеграф», агент российской разведки Роберт Рахаджо, за которым местная контрразведка следила пять лет, всё-таки бежал в Россию. Его информатор – майор Н. уволена из армии. Ещё ранее со своих постов «ушли по собственному желанию» три видных генерала: глава Военной канцелярии президента Франтишек Грабал, военный представитель Чехии при Верховном командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак и первый замначальника генштаба Йозеф Прокш.



Сейчас спецслужбы Чехии играют роль младшего партнёра в НАТО. Они на побегушках у ЦРУ. Правда, считается, что бывшим союзникам – «братьям-славянам» легче шпионить в России. Да и вербовать наших туристов в знаменитых пражских пивных куда легче бравым агентам Швейкам, чем английским Джеймсам Бондам или американцам, вернувшимся с холода. Могли ли чешские спецслужбы завербовать по заданию ЦРУ журналиста Ивана Сафронова? После люстраций чешской разведки в 1990-х годах там осталось очень мало хороших профессионалов. Вербовка для них – дело трудное. Зато спалить агента для них – раз плюнуть.



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