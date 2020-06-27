Саакашвили заявил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников»

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27 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Михаил Саакашвили, фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили, вернувшийся в Киев и назначенный руководителем исполкома Национального совета реформ, заявил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.

Саакашвили выгнал Петр Порошенко, а нынешний президент Владимир Зеленский пригласил бывшего главу Одесской области вернуться и заняться реформами на Украине.

Вернувшийся Саакашвили дал определение - государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех и отметил, что на Украине такого нет.

«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства... Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — заявил политик.

В марте бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».

Напомним, первый раз бывшего президента Украины Саакашвили приглашал Порошенко на должность главы Одесской области. Саакашвили не оправдал надежд Порошенко и был изгнан.

Недавно Саакашвили предсказал возможный распад Украины в случае отставки Зеленского. Также он считает, что Украине грозит масштабная экономическая катастрофа.

Михаил Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в решении экономических вопросов.