Саакашвили предупредил об угрозе масштабной экономической катастрофы на Украине

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24 июня 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]

Политик Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

Украине грозит масштабная экономическая катастрофа. С соответствующим предупреждением выступил некоторое время назад политический деятель Михаил Саакашвили, ставший собеседником журналиста Дмитрия Гордона.

Как отметил Саакашвили, «не надо делать вид», что Украине ничего не угрожает. Значительное количество украинских семей в будущем может столкнуться с голодом, спрогнозировал политик в ходе интервью, опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Ранее в среду сообщалось, что Михаил Саакашвили допустил распад Украины в случае отставки действующего президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.