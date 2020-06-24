Саакашвили предсказал возможный распад Украины в случае отставки Зеленского

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24 июня 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Политик Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

В случае отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины бывшая советская республика может распасться. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад политик Михаил Саакашвили.

Саакашвили, который занимает в настоящий момент на Украине должность главы исполкома Нацсовета реформ, дал интервью Дмитрию Гордону, видео размещено на YouTube-канале журналиста. В ходе разговора собеседник Гордона отметил, что возможная отставка Зеленского не приведет к положительным последствиям для Украины. Такой вариант развития событий чреват распадом страны, полагает Михаил Саакашвили.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев назвал Зеленского «ничтожным президентом».