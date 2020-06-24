Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Саакашвили предсказал возможный распад Украины в случае отставки Зеленского

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Саакашвили предсказал возможный распад Украины в случае отставки Зеленского
Политик Михаил Саакашвили, Nazar Furyk / globallookpress.com

В случае отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины бывшая советская республика может распасться. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад политик Михаил Саакашвили.

Саакашвили, который занимает в настоящий момент на Украине должность главы исполкома Нацсовета реформ, дал интервью Дмитрию Гордону, видео размещено на YouTube-канале журналиста. В ходе разговора собеседник Гордона отметил, что возможная отставка Зеленского не приведет к положительным последствиям для Украины. Такой вариант развития событий чреват распадом страны, полагает Михаил Саакашвили.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что российский журналист Владимир Соловьев назвал Зеленского «ничтожным президентом».

ДЦ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью