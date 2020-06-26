Саакашвили признал превосходство России над Украиной: «Меня это очень расстраивает»
26 июня 2020, 08:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в решении экономических вопросов.
«Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины … И по налоговой системе … Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?» - высказал он.
Саакашвили отметил, что в России «слушают бизнес» гораздо активнее, чем на Украине. По его словам, в стране только «все разговаривают», а «воз и поныне там».
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об «уникальном шансе» «вернуть» Крым.
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