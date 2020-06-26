Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины «вернуть» Крым
26 июня 2020, 07:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, что у Киева есть «уникальный шанс» «вернуть» Крым. По его словам, Москва сама может «уйти» с полуострова.
Петр Порошенко отметил, что условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России Украина может укрепить отношения с мировым сообществом и «заставить» Москву «покинуть» Крым из-за недостатка финансовых средств на его содержание.
Ранее в Крыму назвали ноту протеста Киева в отношении проведения парадов на территории полуострова «листом бумаги, заполненным в рамках модных и оскорбительных политических веяний».
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