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В Крыму ответили на ноту протеста Украины в отношении парадов

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Крыму ответили на ноту протеста Украины в отношении парадов
фото: Крым, pixabay.com

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Украины о том, что России пренебрегает соблюдением действующего законодательства страны и норм международного права, проводя парады на территории полуострова.

«Мы даже реагировать не станем на эти неуместные ноты протеста, касающиеся проведения парадов в наших военных округах. Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу - такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания», - высказал он RT.

Бальбек считает «недопустимым» и «возмутительным» то, что Украина будет указывать России, как чествовать освободителей. По его словам, нота – это всего лишь лист бумаги, «заполненный в рамках модных и оскорбительных политических веяний», а победа была общей.

БА

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