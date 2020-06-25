МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму: «Провокация»

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Крым, pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Кроме того, огранизацию торжественных меропритий на данных территоритория Украина рассматривает как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства страны и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.