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МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму: «Провокация»

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму: «Провокация»
фото: Крым, pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Крыму. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что парады Победы прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Кроме того, огранизацию торжественных меропритий на данных территоритория Украина рассматривает как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства страны и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

БА

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