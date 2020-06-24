Медведчук рассказал о «серьезных барьерах» со стороны властей Украины для посещения парада в Москве

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24 июня 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: парад Победы, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти препятствуют делегации депутатов посетить парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в Москве.

«Мы полны желания посетить парад Победы в Москве. Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Однако власть создает серьезные барьеры для визита нашей делегации», - высказал он.

Медведчук отметил, что украинские власти хотят лишить их политической активности и запретить принимать участие в пленарных заседаниях.

Ранее неприглашенный на мероприятие президент Владимир Зеленский заявил, что сам бы не поехал на парад Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кто приглашен на парад.