Зеленский сам не поехал бы на парад Победы в Москву

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22 июня 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Зеленский , Serg Glovny/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы 24 июня в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, он ответил на соответствующий вопрос изданию The Globe and Mail.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы в Москве.

Кроме того, приглашение не получил глава Франции Эммануэль Макрон, вместо него парад посетит посол этой страны в России Пьер Леви.