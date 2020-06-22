Стало известно, кто представит Францию на параде Победы в Москве

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22 июня 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: парад Победы в Москве, XinHua/globallookpress.com

Французский лидер Эммануэль Макрон не получил приглашение на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако на торжественное мероприятие 24 июня прибудет посол этой страны в России Пьер Леви.

«Французский посол в России Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы», - уточнили в посольстве.

Напомним, что парад Победы в Москве планируют посетить главы Сербии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии, премьер-министр Армении и представители других государств.

Приглашение также не было отправлено украинскому президенту Владимиру Зеленскому.