Стало известно, кто представит Францию на параде Победы в Москве

Французский лидер Эммануэль Макрон не получил приглашение на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако на торжественное мероприятие 24 июня прибудет посол этой страны в России Пьер Леви.
«Французский посол в России Пьер Леви будет представлять Францию во время парада Победы», - уточнили в посольстве.
Напомним, что парад Победы в Москве планируют посетить главы Сербии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии, премьер-министр Армении и представители других государств.
Приглашение также не было отправлено украинскому президенту Владимиру Зеленскому.