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Макрона не пригласили на парад Победы в Москве

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
фото: Эммануэль Макрон, сайт kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», - уточнил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал страны, которые уже подтвердили свой визит в Москву на парад Победы 24 июня. Приглашение также не получал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, он объяснил, как Кремль относится к отмене парада в ряде регионов России.

БА

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