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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов Победы в регионах РФ

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов Победы в регионах РФ
Кремль, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник, 15 июня, в рамках беседы с журналистами заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов Победы в регионах.

Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, как в Кремле относятся к тому, что некоторые российские регионы ограничивают мероприятия, связанные с парадом Победы 24 июня текущего года, из-за эпидемиологической обстановки, заявил: "С абсолютным пониманием".

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что принятие решений по данному вопросу является прерогативой глав регионов, поскольку им "на местах" виднее, как обстоят дела.

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