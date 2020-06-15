Регионы один за другим отменяют парад Победы из-за коронавируса

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15 июня 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: цветы у Вечного огня, pixabay.com

Власти трех регионов приняли решение отменить проведение парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С таким заявлением выступило правительство Челябинска, Пензы и Якутка.

При этом в Якутске вместо парада Победы 24 июня состоится открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет и пройдут онлайн-акции. За время пандемии в республике зарегистрировано 3 122 случая коронавируса, а режим самоизоляции действует до 21 июня.

Власти Пензенской области перенесли праздничные мероприятия на более поздний срок. Там режим повышенной готовности действует тоже до 21 июня. Всего в регионе выявлено 3 729 заболевших COVID-19.

В Челябинской области режим повышенной готовности и масочный режим действуют до 30 июня. Общее число заражённых коронавирусом в регионе составило 4,8 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проведут парад Победы без ветеранов.