Парад Победы в Екатеринбурге пройдет в этом году без ветеранов

В этом году парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ветеранов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что данное решение было принято в связи с распространением коронавируса.
Куйвашев напомнил, что 24 июня в разных городах России состоятся парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Свердловской области, однако, в последнее время регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно, вследствие чего для пожилых граждан по-прежнему действует режим самоизоляции.
По словам Евгения Куйвашева, в такой ситуации на массовых мероприятиях ветеранов быть не должно, поскольку это опасно для их жизни.