Парад Победы в Екатеринбурге пройдет в этом году без ветеранов

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

гвоздики, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В этом году парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ветеранов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что данное решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Куйвашев напомнил, что 24 июня в разных городах России состоятся парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Свердловской области, однако, в последнее время регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно, вследствие чего для пожилых граждан по-прежнему действует режим самоизоляции.

По словам Евгения Куйвашева, в такой ситуации на массовых мероприятиях ветеранов быть не должно, поскольку это опасно для их жизни.