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Парад Победы в Екатеринбурге пройдет в этом году без ветеранов

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Парад Победы в Екатеринбурге пройдет в этом году без ветеранов
гвоздики, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В этом году парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ветеранов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что данное решение было принято в связи с распространением коронавируса.

Куйвашев напомнил, что 24 июня в разных городах России состоятся парады в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Свердловской области, однако, в последнее время регистрируют более 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно, вследствие чего для пожилых граждан по-прежнему действует режим самоизоляции.

По словам Евгения Куйвашева, в такой ситуации на массовых мероприятиях ветеранов быть не должно, поскольку это опасно для их жизни.

ЕТ
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