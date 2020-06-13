Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

10 крупных российских городов уже отказались от проведения 24 июня парада Победы из-за коронавируса – это Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил и Курск.

Первыми об этом сообщили руководители Белгородской и Орловской областей, а также Пермского края. Как пишет издание znak.com, там решили перенести празднества на более поздний срок. «Здравомыслие все же торжествует», - комментируют новость пользователи сети. Однако в некоторых регионах, которые находятся в верхней десятке по числу заболевших коронавирусом, все равно не стали отменять парады.

Ранее представители Минобороны заявляли, что всего парады пройдут в 28 городах России. Некоторые решили провести мероприятия без зрителей.