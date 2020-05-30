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Песков объяснил, почему Зеленского на парад Победы в Москву не пригласили

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Песков объяснил, почему Зеленского на парад Победы в Москву не пригласили
pexels.com

Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что приглашение на праздничные мероприятия по поводу 75-летия Победы в Великой отечественной войне Зеленскому не направлялось.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая проведение парада Победы на 24 июня. В 1945 году в этот день парад прошел на Красной площади.

Российские власти думали, приглашать ли украинского президента в Москву на парад. О планах администрации Кремля пригласить Зеленского на парад Победы в августе прошлого года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

Но в конце января текущего года Зеленский сделал ряд заявлений по поводу спора между Россией и Польшей, обвинившей СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент Украины поддержал позицию польских властей, отметив, что к началу войны и холокосту привел «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии.

В Кремле это Зеленского сочли оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ и Украины. Песков заявил, что слова вызывают «сожаление и непонимание».  Пресс-секретарь президента тогда усомнился, что Зеленского пригласят на парад в Москву.

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на парад 24 июня

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