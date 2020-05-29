Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем

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29 мая 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, день Победы

Президент России Владмир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зароботной платы. В этот день состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Парад в Москве на Красной площади пройдет в 10 утра. Артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины Победы пройдет в 22 часа в Москве и других городах России.

Глава государства Владимир Путин поручил Минобороны «определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта; обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта».

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы.