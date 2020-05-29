Президент Сербии подтвердил, что приедет на парад Победы в Москву 24 июня

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29 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Вучич, Monika Skolimowska/dpa

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Россию 24 июня для участия в Параде Победы в Москве. Сербский президент подтвердил, что получил приглашение российских властей, из администрации Кремля.

"Конечно, буду представлять Сербию на параде Победы", — заявил Вучич. Ранее в посольстве республики в РФ сообщали, что президент Республики Сербии приедет на Парад Победы в Москву.

26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве в честь 75-летния Победы в Великой отечественной войне пройдёт 24 июня. Глава российского государства дал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы. Парад Победы должен был пройти 9 мая, но мероприятие перенесли из-за распространения коронавирусу.

24 июня может быть объявлено выходным днём.