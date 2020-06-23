В Кремле рассказали, кто приглашен на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами во вторник рассказал, кто приглашен на парад Победы, который состоится в Москве в грядущую среду, 24 июня.
Согласно последней информации, на парад приглашены не только ветераны и иностранные лидеры, но также члены кабмина, врачи и волонтеры.
Ранее в Кремле заявили, что в Москву на торжественное мероприятие 24 июня прибудут лидеры Узбекистана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Абхазии и Южной Осетии.