В Кремле рассказали, кто приглашен на парад Победы в Москву

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23 июня 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кремль, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами во вторник рассказал, кто приглашен на парад Победы, который состоится в Москве в грядущую среду, 24 июня.

Согласно последней информации, на парад приглашены не только ветераны и иностранные лидеры, но также члены кабмина, врачи и волонтеры.

Ранее в Кремле заявили, что в Москву на торжественное мероприятие 24 июня прибудут лидеры Узбекистана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Абхазии и Южной Осетии.