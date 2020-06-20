Президент Хорватии будет присутствовать на параде Победы в Москве

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июня 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Хорватии Зоран Миланович, Rober Anic/Xinhua

Президент Хорватии Зоран Миланович будет присутствовать на параде Победы в Москве в грядущую среду, 24 июня. Соответствующую информацию предоставил в субботу источник в его администрации.

Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов сообщил о вероятности визита лидера Хорватии в Москву на празднование Победы во Второй мировой войне.

Подчеркивается, что во время пребывания Зорана Милановича в Москве состоится его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темы переговоров в настоящий момент согласовываются. Источник уточняет, что официальный Загреб хочет иметь с Москвой хорошие отношения, вследствие чего визит главы Хорватии в Россию станет "символическим шагом".