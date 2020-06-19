Президент Туркмении не приедет на парад Победы в Москву

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19 июня 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, kremlin.ru/Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках телефонной беседы с главой России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня.

Туркменский лидер подчеркнул, что 29 июня он будет праздновать 63-летие, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Согласно традиции, это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Гурбангулы Бердымухамедов уточнил, что если 24 июня он посетит парад в столице России, то по прибытии на родину ему придется пройти двухнедельную самоизоляцию и пропустить свой праздник.

Глава Туркмении, однако, заверил Владимира Путина, что на торжествах в Москве будет присутствовать правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.