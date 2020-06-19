Пашинян не сможет приехать в Москву на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы, который состоится в столице РФ в Москве в грядущую среду, 24 июня.
Пашинян с сожалением сообщил Путину, что не сможет посетить мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Премьер-министр Армении добавил, что для него было бы честью присутствовать на юбилейном параде в Москве. Никол Пашинян также выразил надежду на скорую встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить повестки отношений двух стран.