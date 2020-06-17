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Президент Чехии не сможет приехать на парад Победы в Москву

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Президент Чехии не сможет приехать на парад Победы в Москву
президент Чехии Милош Земан, Slavomir Kubes/CTK

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москву. Ранее сообщалось, что мероприятие состоится в столице России 24 июня.

Согласно последней информации канцелярии президента Чешской Республики, Милош Земан не сможет посетить торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, в связи с действующими мерами по борьбе с коронавирусом нового типа.

Подчеркивается, что глава Чехии глубоко сожалеет об этом. Уточняется также, что Земан поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке посетить парад Победы вместо него.

ЕТ

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