Лукашенко сообщил, что делегация Белоруссии будет на параде Победы в Москве 24 июня

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16 июня 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

А. Лукашекно, фото: Alex Halada, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 16 июня, заявил, что белорусская делегация примет участие в параде Победы в Москве 24 июня.

В пресс-службе Минобороны Белоруссии накануне сообщили, что республику на параде Победы в Москве представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Также на юбилейных мероприятиях в честь 75-летния Победы планирует присутствовать белорусский министр обороны Виктор Хренин, - передает ТАСС.

16 июня, во вторник, Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил: «Как же: белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела — надо проводить. Ну, поедем, проведем парад. Но обстановка очень тяжелая. Мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Лукашенко отправлено приглашение. В Белоруссии парад провели 9 мая.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил и приглашении для участия в параде Победы в Москве подразделений 19 армий мира.