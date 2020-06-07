Иностранная фамилия: родители не согласны с Агентством латышского языка

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7 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: соцсети

Историй в Латвии, когда родители не согласны с решением специалистов по латышскому языку касательно написания иностранной фамилии, увы, много. Очередная скандал-история дошла до латвийских СМИ.

Латвийка вышла замуж за француза. Взяла фамилию мужа – Мерле. У них родился ребенок…

«Я, конечно, хотела его зарегистрировать как гражданина Латвии, но все остановилось на том, что его нельзя зарегистрировать с такой же фамилией. Предложили «Мерлс». Но это не совсем одно и то же. Мерле – это черный дятел. Эта фамилия – наследие моего супруга».

Но для Агентства латышского языка «наследие французов» - пустой звук! Да и любой другой национальности, когда речь идет о написании фамилии. Главный лингвист Латвии Эвелина Зилгалве поясняет, что предоставление личных имен на латышском языке строго определено: добавлять окончания латышского языка. Главный лингвист (интересно, а знает ли она французский язык?) с уверенностью «проводит» ликбез французу: на данном языке у фамилии Мерле окончание «е» не произносится. А окончание «с» на латышском, видимо, обязательно?

Дальше – больше! «Великий» латышский лингвист предложил паре, чтобы ОРИГИНАЛЬНУЮ французскую фамилию написали АЖ НА ТРЕТЬЕЙ страницы в паспорте. Иными словами, у ребенка в одном паспорте будет две фамилии?

Литературных слов на французском не осталось! На жаргоне есть выбор: sotte, но мне больше глянется… imbecile.