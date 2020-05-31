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Трамп намерен перенести дату проведения саммита G7 на осень и пригласить на него Россию и еще ряд стран

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп намерен перенести дату проведения саммита G7 на осень и пригласить на него Россию и еще ряд стран
Дональд Трамп, фото: Stefani Reynolds, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на осень 2020 года и пригласить на мероприятие Россию и еще несколько стран.

Телеканал CNN передал, что Трамп сообщил о решении отложить проведение саммита G7 с июня примерно на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Как объяснил американский лидер, «Большая семерка» - «очень устаревшая группа стран», поэтому он хочет расширить формат, пригласив на встречу Россию и другие страны, превратив саммит в G11.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от участия в саммите G7 в июне, который планировалось провести в июне.

Российский политик Алексей Пушков считает, что  Меркель отказалась от поездки в США на саммит G7 из-за  спора с Трампом по поводу «Северного потока – 2».

ИЧ

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