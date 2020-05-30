Стало известно о «горячем» споре между Трампом и Меркель на тему «Северного потока – 2» и отношений с Китаем

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30 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politico

Фото: Ангела Меркель и Дональд Трамп, Michael Kappeler/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщили, что между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель возник «горячий» спор из-за разногласий по газопроводу «Северный поток-2».

«В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами возникли горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток - 2» и отношения с Китаем», - уточнил собеседник.

Кроме того, в материале говорится, что Меркель отказалась от участия в саммите G7 в США.

Однако в Белом доме и правительстве Германии информацию, пока комментировать не стали.

Ранее Меркель заявила, что Россия «создала пояс нерешенных конфликтов» и санкции ЕС будут сохранены.