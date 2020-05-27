Меркель заявила, что Россия «создала пояс нерешенных конфликтов» и санкции ЕС будут сохранены

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27 мая 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Ангела Меркель, Clemens Bilan/Pool/ globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции Евросоюза будут оставаться до тех пор, пока не начнется прогресс в решении вопроса Украины по Минским договорённостям. Она отметила, что основой мирного сосуществования является «понимание того, что в международном праве должно действовать не право сильного, а сила права».

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Меркель считает, что Россия не раз нарушала этот канон правил и ценностей, тем самым создавая «пояс нерешенных конфликтов», а также «аннексировала в украинский полуостров Крым». По ее словам, РФ поддерживает «марионеточные режимы» на территории восточной Украины и вмешивается в западную демократическую политику «гибридными инструментами».

«Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции», - пояснила она, отметив, что во время председательства Германии в ЕС Россия и дальше будет занимать важное место в политике Берлина.