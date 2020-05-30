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Меркель отвергла приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель отвергла приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате
Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от  приглашения Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате. Администрация американского президента на этой неделе сообщила, что планируется провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде, как ранее предлагал Трамп.

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель поблагодарила Трампа за приглашение на саммит "Большой семерки" в Вашингтон, но, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, сегодня она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон".  По словам Зайберта, Ангела Меркель продолжит следить за развитием пандемии.

Газета  Politico, написавшая эту статью, отмечает, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между лидерами двух стран. Стало известно о  споре между Трампом и Меркель на тему «Северного потока – 2».

ИЧ

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