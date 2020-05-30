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Пушков объяснил, почему Меркель не поедет на G7

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков объяснил, почему Меркель не поедет на G7
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков считает, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки в США на саммит G7 из-за телефонного спора с Дональдом Трампом. Темой разговора стал «Северный поток – 2».

«Но даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестерка" — тоже неплохо», — написал политолог в Twitter.
Ранее главы Германии и США провели телефонные переговоры «на повышенных тонах» на почве разногласий по проекту российского газопровода, НАТО и отношений с Китаем.

Меркель поблагодарила Трампа за приглашение на саммит «Большой семерки» в Вашингтон, но, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, сегодня она не может согласиться на личное участие. 

НС

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