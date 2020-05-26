Турецкий военный транспортник опять замечен по дороге в Ливию

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26 мая 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот маршрута турецкого транспортника

Радары засекли полет военного транспортного самолета. В последнее время он регулярно совершает полеты из Турции в Ливию.

В Ливию снова летит Lockheed C-130E Hercules. Это военный транспортный самолет. На радарах он обозначен под номер C130.

Ни начальной, ни конечной точки борт не заявил. Но судя по маршруту он вылетел из Стамбула. В последние дни самолет неоднократно летал именно этим курсом. Каждый раз он приземлялся в Мисурате. Этот ливийский город находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС).

Сейчас в Ливии идет гражданская война. ПНС сражается с Ливийской национальной армией (ЛНА). Ранее Пентагон обвинил Россию в поддержке ЛНА. Утверждается, что Кремль поставил в Ливию истребители одной из сторон конфликта. Доказательств не предъявлено. Ну, и собственно, турецкого присутствия в регионе Пентагон не замечает.