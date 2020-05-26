США обвинили Россию в поставке истребителей Хафтару

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26 мая 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба африканского корпуса Пентагона

опубликованное фото "доказательств" Пентагона

Командующий африканским корпусом Пентагона Стефан Таузенд выступил со скандальным заявлением. Он обвинил Кремль в отправке авиации на помощь лидеру Ливийской национальной армии Хафизу Хафтару.

Свое заявление американци подкрепили фотографиями. На них запечатлены несколько летящих истребителей. Кроме того, опубликованы кадры, снятые откуда-то сверху.

«Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России, пройдя транзитом через Сирию, где, как считается, они были перекрашены, чтобы скрыть свое российское происхождение», — заявил командующий африканским корпусом СШ: «Весь мир слышал, как Мистер Хафтар объявил, что собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, летающие на поставляемых Россией самолетах, чтобы бомбить ливийцев».

Доказательства весьма странные. Территориальной привязки на кадрах полета самолетов нет. Да и разглядеть пилотов невозможно. Кампания в Ливии действительно анонсирована. Но ее заявили силы Ливийской национальной армии. И про то, что в Ливии есть истребители отечественного производства особо не скрывается.

В этом заявлении американских военных больше угадывается политическая позиция. Пентагон играет на стороне Правительства национального согласия, против которого сражается Ливийская национальная армия.

Пару дней назад в Ливию прибыл частный самолет с американской регистрацией. Кроме того, там регулярно летает «транспортник» кенийской армии. Он приземляется в Мисурате. Их африканский корпус Пентагона не заметил.

ФОТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ В ЛИВИИ, ОПУБЛИКОВАННОЕ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АФРИКАНСКОГО КОРПУСА ПЕНТАГОНА