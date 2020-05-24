В Ливию прибыл еще один военный «транспортник»

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24 мая 2020, 00:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

транспортный самолет Lockheed C-130E Hercules на фото Globallookpress.com/ Josef Vostarek

Радары засекли целое «паломничество» транспортных самолетов в Ливию. В течение одного дня они прибывали туда один за другим.

Только-только в Ливию прибыл тактический транспортный самолет ВВС Кении C-27J Spartan. Этот борт с регистрационным номером 222 отправлялся из Стамбула. В 22:55 по московскому времени в субботу 23 мая он приземлился в городе Мисурата.

Следом за ним с того же аэродрома стартовал еще один военный транспортник. Lockheed C-130E Hercules. У этого борта не было ни регистрационного номера, ни каких-либо других публичных опознавательных знаков. Он прибыл в ту же Мисурату около 00: 35 в восресенья.

маршрут Lockheed C-130E Hercules

Hercules еще заходил на посадку, как на взлетную полосу в Мисурате вырулил кенийский транспортник. В этот раз радары фиксировали только его бортовой номер. Принадлежность к ВВС Кении у борта была завуалирована.

Кенийский борт взлетел. Они даже увиделись в воздухе. C-27J Spartan потеснился и пропустил Hercules.

По стечению обстоятельств, вечером в субботу в Мисурату прилетел американский чартер. Он приземлился примерно за полчаса до прибытия кенийского самолета.

К слову, до приземления в Ливию борт номер 222 не скрывал свою принадлежность к ВВС Кении. Упоминание кенийской привязки к этому самолету исчезло только после взлета с аэродрома Мисураты.

Хотя, это засекречивание кенийской прописки борта, по большому счету, не имеет смысла. Уже известно, что в феврале Кения получила два самолета C-27J Spartan. Одному был присвоен номер 222, второму 224. Так что это один из этих двух кенийских "транспортников".

Посадка и взлет в одно время двух военных транспортных самолетов в Ливии