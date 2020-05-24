Cоратники Трампа опасаются, что Китай может выкрасть у США вакцину от коронавируса COVID

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24 мая 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото: pexels.com

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил опасение, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Советник Дональда Трампа уверен в том, что Соединенные Штаты смогут первыми в мире разработать вакцину против нового опасного вируса. Но, как Роберт О'Брайен считает, и об этом говорят в Америке, Китай занимается шпионажем, пытаясь найти исследователей и технологии. Советник президента США подчеркнул, что якобы у Китая "большая история кражи американских секретов и интеллектуальной собственности, подделки американских технологий".

О'Брайен сказал в интервью CBS, что не удивится, если Китай выследит разработку и выкрадет новейшую вакцину.

Напомним, Роберт О`Брайен уверен, что Соединенным Штатам удастся первым в мире создать эффективную вакцину от коронавируса COVID-19. Российские ученые уже рассказали об успешном испытании вакцины.