В США убит учёный Бинг Лю, который готовил «важное открытие» по коронавирусу COVID-19

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6 мая 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NBC News

Бинг Лю, фото: University of Pittsburgh

В США найден убитым китайский ученый Бинг Лю, который проводил исследования по новой коронавирусной инфекции в Школе медицины Университета Питтсбурга. Тело 37-летнего исследователя с огнестрельными ранениями обнаружили в его доме к северу от Питтсбурга.

По сведениям американских СМИ, Бинг Лю получил степень бакалавра и доктора наук в области компьютерных наук в Национальном университете Сингапура. В докторантуре он учился в престижном университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

Представители Питтсбургского университета после убийства ученого сообщили, что Бинг Лю был талантливым исследователем. Он был на грани открытий, очень важных для понимания клеточных механизмов, лежащих в основе инфекции SARS-CoV-2. Мы приложим все усилия, чтобы завершить исследования Лю и таким образом воздать должное его труду», — говорится в сообщении.

В последнее время ученый работал над расшифровкой клеточных механизмов, лежащих в основе COVID-19. Он был руководителем отдела вычислительной и системной биологии. Ученый еще недавно говорил, что готовится сделать важное открытие относительно нового коронавируса.

Подозреваемый в убийстве Бинга Лю вычислен оперативно. Его тело обнаружили в автомобиле, припаркованном недалеко от дома ученого. Причины расправы с исследователем пока неизвестны.