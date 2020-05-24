В США уверены, что смогут первыми создать вакцину от COVID-19

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24 мая 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Советник президента Америки Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен уверен, что Соединенным Штатам удастся первым в мире создать эффективную вакцину от коронавируса COVID-19.

О`Брайена спросили, есть ли шанс у Китая первыми изготовить вакцину от коронавирусной инфекции. Он заявил, что уверен в том, что первыми успеха добьются именно ученые из США. «Я думаю, что в этом Америка станет лидером», - ответил на это американец.

Ранее сообщалось, что российские ученые из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи провели первое неофициальное испытание вакцины от COVID-19, которое прошло успешно.