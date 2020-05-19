В воюющую Ливию прилетел подозрительный самолет

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19 мая 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот маршрута "подозрительного" самолета в Ливию

В Ливию прилетел самолет с достаточно неожиданном рейсом. Он направлялся из Праги. В Ливии сейчас идет гражданская война. Сами по себе полеты в этом регионе выглядят неоднозначно. А в этом случае еще и странным является место вылета.

Место прилета самолета не зарегистрировано. Но он исчез с радаров в районе аэропорта ливийского города Мисрата. В маршрутном листе была обозначена только точка отправки. Борт 5A-LAP вылетел из Праги.

Ливия — воюющая страна. И этот факт внес существенные коррективы в полеты над этой страной. Они осуществляются. Авиасообщение Ливии сохранилось между Тунисом и Турцией. Кроме того, накануне был замечен самолет из ОАЭ.

К упомянутым странам вопросов нет, после заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он заявил о том, что в Ливии завязли интересы Франции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, в регионе пристутствуют интересы самой Анкары.

Интересы Франции в Ливию вылетают из Туниса, ОАЭ — из Абу-Даби, а Турции — из Стамбула. Египетских самолетов репортер АН пока на радаре еще не замечал, поэтому пока не готов назвать аэпрорт вылета «египетских интересов».

Борт 5A-LAP принадлежит оператору «Ливийские авиалинии». Чаще всего он летает в Тунис, который стал транзитной зоной для «французских интересов». Но позавчера летал в Берлин. Вчера этот самолет приземлился в Тунисе. Судя по публичным данным обратно в Ливию самолет не возвращался. Но сегодня с утра чудесным образом вылетел из Мисраты в Прагу. А спустя пару часов снова взял курс на Мисрату.

Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг созванивался с лидером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Аль-Саррадж. И эти полеты (в Берлин и Прагу) могут быть связаны с телефонным разговором. Особых кандидатов на полеты из воюющей страны в Европу и обратно не так и много.