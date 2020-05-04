Зеленский готов начать подготовку Украины к выходу из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время начнется подготовка к выходу страны из карантина в связи с пандемией коронавируса в мире.
«Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас – только благодаря своевременным карантинным мероприятиям» - пояснил Зеленский.
По его словам, подготовка начнется на текущей неделе, чтобы держатели бизнеса успели закупить товар, провести дезинфекцию и предупредить людей.
Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 12 331.
Ранее СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщили, что местные власти начали подготовку к отмене режима чрезвычайного положения из-за пандемии. Снять режим ЧС также готова Сербия.
Кроме того, Чехия готова открыть границы с четырьмя странами.