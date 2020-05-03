Чехия в скором времени может открыть границы с четырьмя соседними странами

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3 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Чехия, фото: pexels.com

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек предположил, что республика в июле откроет границы с соседними странами: о Словакией, Австрией, Германией и Польшей. По словам главы чешской дипломатии, договоренности со Австрией и Словакией почти достигнуты, наиболее тяжелые переговоры, скорее всего, будут с Польшей.

Граждане Чехии с 24 апреля могут выезжать за границу только в исключительных случаях. И после возвращения они должны находиться две недели на домашнем карантине. При этом въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен.

Сейчас власти настоятельно рекомендуют планировать отпуска с проведением в республике.

В Чехии 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

Жители Чехии строго соблюдают правила изоляции. На улицу можно выходить только в маске. Людям разрешены прогулки в парке или лесу, но компаниями собираться запрещено.