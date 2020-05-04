В Сербии готовы отменить режим ЧС из-за коронавируса

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4 мая 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Белград, pixabay.com

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что решение об отмене режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будет принято к 6 мая.

«Правительство, премьер и я как президент получим обоснование Минобороны, потом получим заключение правительства с подписью [премьера] Аны Брнабич и моей, затем передаем его в парламент для отмены чрезвычайного положения в среду», - пояснил он, отметив, что снятие ограничений запланировано на 7 мая.

Вучич добавил, что число зараженных уже неделю составляет менее 5% от всех протестированных, а в больницах меньше пациентов переносят заболевание в тяжелой форме. После снятия ограничений ответственность будет лежать на самих гражданах, пояснил он в интервью телеканалу Pink.

Общее количество заболевших коронавирусом в Сербии составляет 9 464 человек.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщили, что местные власти начали подготовку к отмене режима чрезвычайного положения из-за пандемии.

Кроме того, Чехия готова открыть границы с четырьмя странами.