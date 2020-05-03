Власти Болгарии готовятся к отмене режима ЧП из-за пандемии

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3 мая 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sofia Globe

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сообщили, что местные власти начали подготовку к отмене режима чрезвычайного положения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в мире.

Борисов отметил, что в понедельник, 4 мая, будет подготовлен законопроект об отмене режима чрезвычайного положения: будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе за исключением соревнований, возобновить работу смогут автошколы при условии регулярной дезинфекции автомобилей между занятиями, а с 6 мая прекратят работу КПП, контролирующие междугородние поездки.

Однако многие ограничения будут действовать и после 13 мая. Ограничения ввели 13 марта и продлили до 13 мая.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Болгарии Кирил Ананиев отменил постановление об обязательном ношении масок в общественных местах. В стране выявлено 1611 случаев заражения, 72 человека скончались, 308 - выздоровели.

Кроме того, Чехия готова открыть границы с четырьмя странами.