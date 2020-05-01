Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Болгарии отменили обязательное использование масок в общественных местах

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Болгарии отменили обязательное использование масок в общественных местах
медицинская маска, pixabay.com
В пятницу, 1 мая, стало известно, что глава министерства здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев отменил постановление об обязательном ношении гражданами страны масок в общественных местах.
 
Теперь все, кто находятся в общественных местах, на улице, на остановках транспорта или в парках не должны постоянно носить маски. Гражданам следует соблюдать дистанцию, а рот и нос нужно прикрывать лишь при необходимости контакта с людьми.
 
Более того, минздрав Болгарии распорядился, чтобы власти позволили жителям страны посещать национальные и природные парки, а также ходить в горы.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью