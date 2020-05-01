Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эпидемиолог назвала возможные сценарии завершения пандемии COVID-19

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Scientific American

Эпидемиолог назвала возможные сценарии завершения пандемии COVID-19
COVID-19, pixabay.com
Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго рассказала о возможных сценариях завершения пандемии коронавируса нового типа, которая в настоящий момент стремительно распространяется по всему миру.  
 
Согласно первому сценарию, COVID-19 со временем мутирует и станет менее опасным для человека. Сара Коби в качестве примера привела пандемию "испанки" в 1918 году. Болезнь, от которой скончались более 50 миллионов человек, в результате превратилась в обычный сезонный грипп.
 
Второй сценарий заключается в том, что ограничительные меры позволят победить коронавирусную инфекцию, как это было с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 годах.
 
Коби считает, что третий сценарий завершения пандемии – это создание вакцины, которая сможет остановить развитие коронавируса нового типа. Эпидемиолог напомнила об эпидемии свиного гриппа в 2009 году, вторая волна которого была предотвращена именно при помощи прививочной кампании.
ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью