Эпидемиолог назвала возможные сценарии завершения пандемии COVID-19

Эпидемиолог Сара Коби из Университета Чикаго рассказала о возможных сценариях завершения пандемии коронавируса нового типа, которая в настоящий момент стремительно распространяется по всему миру.

Согласно первому сценарию, COVID-19 со временем мутирует и станет менее опасным для человека. Сара Коби в качестве примера привела пандемию "испанки" в 1918 году. Болезнь, от которой скончались более 50 миллионов человек, в результате превратилась в обычный сезонный грипп.

Второй сценарий заключается в том, что ограничительные меры позволят победить коронавирусную инфекцию, как это было с атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV в 2002-2003 годах.