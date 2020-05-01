«Этот вирус опасен для всех», в России 11 детей с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России 11 несовершеннолетних, заражённых коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии. В ведомстве подчеркнули, что в последние дни в России увеличивается число инфицированных детей.

В Минздраве также призвали неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. «Несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», — отмечается в сообщении министерства.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрирован 114 тысяч 431 случай заражения коронавирусом. 13 тысяч 220 человек выздоровели, 1169 — умерли.