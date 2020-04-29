Запрет на массовые мероприятия продлен в Швейцарии до конца августа

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«Я прошел все круги ада - кому, ИВЛ, смерть соседей по палате и то, что семье сообщили, что меня не вытянут». 22 дня в Коммунарке
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29 апреля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Я прошел все круги ада - кому, ИВЛ, смерть соседей по палате и то, что семье сообщили, что меня не вытянут». 22 дня в Коммунарке
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
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