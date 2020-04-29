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Запрет на массовые мероприятия продлен в Швейцарии до конца августа

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Запрет на массовые мероприятия продлен в Швейцарии до конца августа
Цюрих, pixabay.com
В Швейцарии до конца августа продлили запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников свыше 1000 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили сотрудники Федерального Совета.
 
Подчеркивается, что правительство Швейцарии предоставляет организаторам мероприятий возможность принять свои меры.
 
Уточняется также, что риск заражения коронавирусом нового типа в местах большого скопления людей существенно возрастает. Кроме того, в ходе мероприятий людям сложно соблюдать необходимую дистанцию и предписанные меры гигиены.
ЕТ

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