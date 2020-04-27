В Швейцарии за сутки зафиксировано сто новых случаев заражения коронавирусом

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27 апреля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Швейцарии количество новых случаев коронавируса за сутки составило около 100 человек. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 29 164 жителей.

Известно, что с 27 апреля в стране началось постепенное снятие ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. По мнению руководства, ограничения принесли свои плоды и Конфедерации удалось снизить уровень распространения заболевания, а также избежать переполнения больниц. Снятие запретов будет проводиться в три этапа – с 27 апреля, с 11 мая и с 8 июня.

Ранее в Магаданской области скончались два пациента с COVID-19.