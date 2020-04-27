В Магаданской области скончались два пациента с COVID-19

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27 апреля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В Магаданской области два пациента с коронавирусом скончались 27 апреля. Известно, что у обоих были сопутствующие хронические заболевания.

Пострадавшим было 68 и 85 лет. По мнению главы региона Сергея Носова, группа риска заражения существует и по возрасту, и по хроническим заболеваниям. Это еще раз говорит о том, что нужно быть осторожнее и внимательнее по отношению к себе и к окружающим.

Сейчас область входит в число регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом. Официально там зарегистрирован 91 случай заражения, два человека умерли.

Ранее в США за минувшие сутки скончались более 1,1 тысячи зараженных коронавирусом нового типа.