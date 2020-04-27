За сутки в США скончались 1126 пациентов с коронавирусом нового типа

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27 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализы, Herwin Bahar/Keystone Press Agency

В США за минувшие сутки скончались более 1,1 тысячи зараженных коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 27 апреля, сотрудники Университета Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в Штатах зарегистрировали 27 631 новый случай заражения, скончались 1 126 человек. Отметим, что в субботу сообщалось о 36 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 в стране и 1 995 летальных исходах. В общей сложности, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту в США коронавирусом заражены 965 933 человека, скончались 54 877 пациентов. США опережают другие страны мира по обоим показателям.